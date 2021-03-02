Власти Москвы предупредили родителей школьников об опасном челлендже в TikTok

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Столичные власти разослали в родительские чаты предупреждения об опасной для детей акции, анонсированной в видеосервисе TikTok. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

По данным властей, ролики с призывами к подросткам совершать массовые самоубийства 3 марта начали распространяться в TikTok 24 февраля. К 22:00 25 февраля одно из подобных видео набрало свыше 432 тысяч просмотров. Волну призывов к самоубийствам подростков в TikTok выявил Роскомнадзор и заблокировал соответствующие материалы.

"Недавно на одном из популярных сервисов действительно появилась информация с призывом подростков к совершению такой акции. Для того чтобы предостеречь родителей, школы направили сообщения в родительские чаты с предупреждением и просьбой уделить особое внимание детям в этот период", – заявил представитель департамента.

Он пояснил, что школы Москвы регулярно проводят профилактическую работу с учениками и их родителями по предупреждению детского травматизма и выявлению психологических проблем.

Ранее Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российского законодательства. Соцсеть отказалась удалить более 2,8 тысячи материалов, признанных запрещенными на территории РФ.

В ведомстве пояснили, что указанный контент содержит информацию о способах совершения самоубийств и призывы к их совершению, способах изготовления и использования наркотиков, а также порнографические изображения несовершеннолетних.