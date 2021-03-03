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Роскомнадзор фиксирует в социальных сетях контент по теме суицида. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"С 21 февраля в социальных сетях фиксируется активное распространение информации с призывами к совершению суицида", – рассказали в пресс-службе агентству РИА Новости.

По актуальным данным, Роскомнадзор ограничил доступ к 451 материалу по суициду в соцсетях. Действия ведомства призваны защитить детей от подобной информации, заявили в пресс-службе.

Ранее Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российского законодательства. Соцсеть отказалась удалить более 2,8 тысячи материалов, признанных запрещенными на территории РФ. В ведомстве пояснили, что указанный контент содержит информацию о способах совершения самоубийств и призывы к их совершению, способах изготовления и использования наркотиков, а также порнографические изображения несовершеннолетних.

Позднее Роскомнадзор принял решение оштрафовать Twitter за нарушения российского законодательства. В отношении социальной сети будут составлены протоколы об административных правонарушениях.

Кроме того, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после распространения в интернете сообщений о детском суициде. СК намерен выявить причастных к распространению подобной информации, заявили в ведомстве.