Бастрыкин поручил провести проверку из-за призывов к суициду в соцсетях

21:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после распространения в интернете сообщений о детском суициде. Об этом говорится на сайте ведомства.
"В последние дни февраля в социальных сетях стали распространяться ролики и информация, побуждающая детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий. В этой связи необходимые профилактические мероприятия уже проводятся рядом профильных ведомств.... Председатель СК РФ поручил ГСУ СК России организовать по данному факту доследственную проверку", – заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Она подчеркнула, что Следственный комитет намерен выявить причастных к распространению подобной информации, а также пресечь ее дальнейшее распространение.
Ранее столичные власти разослали в родительские чаты предупреждения об опасной для детей акции, анонсированной в видеосервисе TikTok. По данным властей, ролики с призывами к подросткам совершать массовые самоубийства начали распространяться в TikTok 24 февраля. Волну призывов к самоубийствам подростков в TikTok выявил Роскомнадзор.
Представитель департамента образования и науки отмечал, что школы Москвы регулярно проводят профилактическую работу с учениками и их родителями по предупреждению детского травматизма и выявлению психологических проблем.
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