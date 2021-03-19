В РФ предложили ввести налог на донаты для стримеров

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В России предложили взимать налог с пожертвований, оплачиваемых за просмотр треш-стримов. Соответствующее предложение прозвучало на заседании рабочей группы Совфеда по запрету таких стримов, в котором приняли участие представители ФНС и Росфинмониторинга.

"ФНС готовит сейчас предложения по внесению изменений в законодательство, которые позволят отделить такие платежи за просмотр треш-стримов от пожертвований, которые налогом не облагаются", – приводит слова сенатора Алексея Пушкова РИА Новости.

Он отметил, что из-за подобных платежей стримеры получают прибыль. В связи с этим, по его словам, Росфинмониторинг прорабатывает вопрос о регистрации стримеров в качестве ИП.

Соответствующие инициативы появились после того, как девушка умерла в прямом эфире блогера Reeflay. Все то время, пока молодой человек ждал врачей и полицию, стрим продолжался.

Кроме того, резонансный случай произошел с блогером Андреем Буримом (Mellstroy), который во время съемки избил девушку.

Ранее треш-стримы в МВД назвали опасными для массового сознания.