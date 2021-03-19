В Роскомнадзоре заявили, что Twitter не реагирует на призыв удалить запрещенную информацию

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В Twitter не реагируют на требования Роскомнадзора, связанные с удалением запрещенной информации. Об этом рассказал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев, сообщает ТАСС.

"Если говорить об иных иностранных площадках (YouTube, Facebook), – к ним тоже имеются претензии", – подчеркнул Зайцев в ходе пресс-конференции. По его словам, руководство Twitter не отвечает на запросы и не исполняет законодательство РФ.

Зайцев обратил внимание, что Роскомнадзор подождет еще месяц и потом примет другие меры в отношении Twitter.

До этого Роскомнадзор пригрозил заблокировать Twitter через месяц, если социальная сеть не удалит запрещенную информацию. Первые меры были применены к платформе еще в начале марта. Сервис микроблогов начал работать медленнее.

