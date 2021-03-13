МИД РФ прокомментировал блокировку IT-компаниями США контента из РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Блокировка IT-компаниями США контента из России является смысловым и технологическим тупиком, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Представитель ведомства напомнила, что накануне годовщины воссоединения Крыма с Россией YouTube ввел ограничение на просмотр фильма Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" за якобы содержащиеся в нем сцены насилия, а Instagram частично заблокировал телеканал "Крым 24".

"Платформы пошли вразнос. Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских ИТ-компаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее. Они в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой. Это смысловой и технологический тупик", – написала Захарова.

Она отметила, что меры США носят экстерриториальный характер, а также нарушают права на получение информации. Захарова считает, что цензурирование приведет к еще более жестким ограничениям на действия платформ по всему миру.

"Цель Вашингтона очевидна – использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах", – заключила представитель МИД РФ.

Ранее YouTube ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину" на канале "Россия 24". Автор ленты, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов отметил, что такое решение могло быть принято в преддверии седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Он добавил, что его о блокировке никто не предупреждал.

Теперь перед просмотром фильма пользователю сообщают о том, что лента содержит материалы, которые, по мнению участников сообщества YouTube, могут напугать или шокировать некоторых пользователей.

