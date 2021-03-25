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Москва 24

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Общество

10:10

В Госдуме поддержали идею о повышении ставки НДФЛ для обеспеченных граждан

общество

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Члены комитета Госдумы по бюджету и налогам поддержали предложение Института народнохозяйственного прогнозирования РАН о повышении ставки подоходного налога для физлиц с многомиллионными годовыми доходами и освобождении от уплаты НДФЛ граждан, получающих минимальную зарплату. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я поддерживаю академию. Мы же не только дополняем бюджет, но мы решаем и вопрос социальной справедливости, о чем неоднократно высказывались наши граждане, которые тоже абсолютно четко, не только академики, понимают, что доля в бюджете страны не может быть одинакова, если один получает 17 тысяч рублей, а другой получает 170 миллионов рублей. Они не могут одинаково в размере 13–15% платить", – заявил первый зампред комитета Сергей Катасонов.

По его словам, такие изменения позволят ослабить нагрузку на граждан, получающих минимальную заработную плату. В связи с этим он считает необходимым освободить от уплаты подоходного налога данную категорию граждан.

Ранее Катасонов внес в Госдуму соответствующий законопроект. Он предполагает освобождение от НДФЛ граждан, годовой доход которых не превышает 204 тысяч рублей. По данным депутата, таких граждан в России насчитывается около 9 миллионов человек – 14 процентов от всех налогоплательщиков.

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