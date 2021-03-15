Налоговый вычет могут ввести для новой категории россиян

Фото: Depositphotos/mizar_219842

Социальный налоговый вычет по НДФЛ могут ввести для несовершеннолетних россиян, ведущих активный образ жизни, пишет "Парламентская газета".

В Госдуме подготовили поправку в законопроект, согласно которой вычет сможет получить дети налогоплательщика, если они ходят в фитнес или секции.

Это будет распространяться и на усыновленных и подопечных. Отмечается, что инициатива направлена на популяризацию здорового образа жизни.

Член комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Валерий Скруг заявил, что заинтересовать занятиями спортом важно как можно большее число людей.

По его словам, также необходимо сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей.

Согласно законопроекту, вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период.

Максимальная сумма может составить 15,6 тысячи рублей. Список организаций, после услуг которых можно будет рассчитывать на вычет, подготовит Минспорта.

Законопроект о вычете за занятия спортом в Госдуме приняли в первом чтении в январе. Поправку о детях могут вынести на рассмотрение 23 марта.

Ранее депутат ГД Иван Сухарев предложил ввести пособие на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей, но не более 5 тысяч рублей в течение одного месяца.