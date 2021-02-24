В ГД предложили ввести пособия на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести пособие на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей. Письмо с соответствующим предложением направлено на имя главы Минспорта Олега Матыцина, сообщает RT.
Сухарев отметил, что Минфин рассматривает возможность предоставления налоговых вычетов родителям за детские спортивные занятия. Однако их появление сильно не изменит ситуацию с доступностью спортивных секций для детей из малообеспеченных семей.
Отмечается, что за месяц занятий в спортивной секции нужно заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, а если в семье два ребенка – до 10 тысяч рублей. Сухарев подчеркнул, что это значительно больше, чем НДФЛ, уплаченный родителями из малообеспеченных семей в течение месяца.
Депутат нижней палаты парламента предложил ввести пособия малообеспеченным семьям для оплаты занятий в спортивных секциях, но не более 5 тысяч рублей в течение одного месяца.
Ранее стало известно, что Ассоциация операторов фитнес-индустрии России предложила ввести новую услугу кешбэка за услуги спортивных клубов. Представители отрасли подготовили письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В своем обращении они обратили внимание на финансовые потери индустрии из-за коронавируса.
Операторы фитнес-индустрии предлагают установить кешбэк в размере 20% от стоимости услуг спортклубов. Такая мера, по мнению экспертов, не только поможет отрасли, но и увеличит число россиян, увлеченных спортом.
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