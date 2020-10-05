В ГД предложили начислять премии работникам за здоровый образ жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Работодатели должны быть заинтересованы в укреплении здоровья своих сотрудников и начислять премии тем, кто ведет здоровый образ жизни. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.
Он отметил, что также это будет стимулировать других работников вести здоровый образ жизни.
"Чтобы было понятно окружающим, которые ведут нездоровый образ жизни, чтобы они видели, что вести здоровый образ жизни выгодно, полезно, необходимо от слов переходить к делу, и ответственность за состояние здоровья работников должна лечь на наши предприятия", – приводит слова Герасименко РИА Новости.
Он добавил, что ЗОЖ является профилактикой многих болезней.
Ранее стало известно, что Ассоциация операторов фитнес-индустрии России предложила ввести новую услугу кешбэка за услуги спортивных клубов. Представители отрасли подготовили письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В своем обращении они обратили внимание на финансовые потери индустрии из-за коронавируса.
Операторы фитнес-индустрии предлагают установить кешбэк в размере 20% от стоимости услуг спортклубов. Такая мера, по мнению экспертов, не только поможет отрасли, но и увеличит число россиян, увлеченных спортом.
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