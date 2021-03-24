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Москва 24

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Общество

15:24

ГД приняла закон о налоговом вычете с расходов на фитнес и спорт

общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Государственная дума приняла закон, который вводит вычет по налогу на доходы физических лиц при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги. Речь идет о спорте и фитнесе.

Согласно закону, получить вычет смогут россияне не только за собственные занятия спортом, но и за спортивные занятия детей.

Такие услуги должны оказываться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной. Максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей (13% от максимальной суммы 120 тысяч рублей).

Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, распространяющая вычет и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, посещающих спортивные кружки.

Ранее сообщалось, что власти РФ могут снизить налог на прибыль для компаний, применяющих российское ПО. Предполагаемая льготная мера подразумевает право на инвестиционный налоговый вычет.

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