Власти РФ могут снизить налог на прибыль для компаний, применяющих российское ПО

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Проект нового пакета мер поддержки IT-отрасли в РФ допускает снижение налога на прибыль для компаний, использующих российские технологии. Об этом сообщает ТАСС.

"Мера направлена на стимулирование спроса на отечественное ПО и импортозамещение в целом. Предложение предусматривает снижение налога на прибыль компаниям, внедряющим российское оборудование и программное обеспечение", – заявил собеседник информагентства в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Предполагаемая льготная мера подразумевает право на инвестиционный налоговый вычет. Пока в концепции данной инициативы не прописаны ограничения по потенциальным компаниям-участницам.

В аппарате Чернышенко также подчеркнули, что предложение будет дорабатываться, в том числе с учетом принятия нормативных актов на уровне субъектов РФ.

В начале марта сообщалось, что в России допускают введение нового налога на деятельность глобальных IT-компаний. Данная мера рассматривается как одно из основных решений по поддержке российской IT-индустрии.

