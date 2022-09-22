Мишустин анонсировал введение с 2023 года пособия для семей с низким доходом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Универсальное пособие для семей с низким доходом будет введено в России с 1 января 2023 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет", – приводятся его слова на сайте кабмина.

Глава правительства отметил, что в пособие будут включены выплаты на детей от 3 до 7 и от 8 до 18 лет. Кроме того, данное пособие смогут получать нуждающиеся женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности.

По словам Мишустина, для оформления пособия необходимо подать одно заявление без дополнительных справок с помощью портала госуслуг, в МФЦ или через фонд пенсионного и социального страхования.

Ранее в России предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до полной зарплаты родителя. С такой инициативой выступила детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец. Она отправила соответствующее письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Необходимость принять такое решение Волынец объяснила тем, что большинство российских семей сталкиваются с денежными трудностями в период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком.

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что сейчас закон обязывает выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40% среднего заработка. Как уточнила эксперт, от граждан регулярно поступают обращения с просьбой увеличить выплату.

