Минтруд раскрыл размер универсального пособия для семей с низкими доходами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Средний размер универсального пособия на одного ребенка для семей с низкими доходами составит 7, 10,5 или 14 тысяч рублей в зависимости от нуждаемости. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.
Уточняется, что пособие будет предусмотрено для семей с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека. Размер поддержки составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.
Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что на выплату универсального пособия направят 1,7 триллиона рублей. В результате действующие меры поддержки объединят. При этом родители, у которых дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие.
"Пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от 8 до 17 лет, которое выплачивается ПФР", – отметили в министерстве.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что универсальное пособие для семей с низким доходом будет введено в России с 1 января 2023 года. Глава правительства отметил, что в пособие будут включены выплаты на детей от 3 до 7 и от 8 до 18 лет. Кроме того, данное пособие смогут получать нуждающиеся женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности.
Мишустин анонсировал введение с 2023 года пособия для семей с низким доходом
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