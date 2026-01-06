06 января, 23:23Общество
Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Трансляция ведется на сайте РПЦ.
На мероприятии присутствуют иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, православные волонтеры и прихожане храмов.
Русская православная церковь отмечает 7 января (25 декабря по старому стилю. – Прим. ред.) Рождество Христово, которое является одним из основных христианских праздников.
На время рождественских богослужений в столице усилены меры безопасности. Возле храмов и церквей дежурят более 600 пожарных, спасателей и добровольцев.
Следят за безопасностью и обеспечением общественного порядка также сотрудники ГКУ "Московская безопасность" вместе с народными дружинниками.
Кроме того, в ночь с 6 на 7 января продлен график работы городского транспорта. Все станции метрополитена и МЦК открыты до 02:00, а поезда МЦД курсируют до 03:00.
