Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Трансляция ведется на сайте РПЦ.

На мероприятии присутствуют иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители государственной власти, общественные деятели, православные волонтеры и прихожане храмов.

Русская православная церковь отмечает 7 января (25 декабря по старому стилю. – Прим. ред.) Рождество Христово, которое является одним из основных христианских праздников.

На время рождественских богослужений в столице усилены меры безопасности. Возле храмов и церквей дежурят более 600 пожарных, спасателей и добровольцев.

Следят за безопасностью и обеспечением общественного порядка также сотрудники ГКУ "Московская безопасность" вместе с народными дружинниками.

Кроме того, в ночь с 6 на 7 января продлен график работы городского транспорта. Все станции метрополитена и МЦК открыты до 02:00, а поезда МЦД курсируют до 03:00.

