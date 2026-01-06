График работы столичного транспорта продлят в ночь на Рождество

Фото: Москва 24/Елена Мельникова

График работы городского транспорта Москвы продлят в ночь с 6 на 7 января. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Все станции метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) будут открыты до 02:00, а поезда Московских центральных диаметров (МЦД) будут ходить до 03:00. При этом 143 маршрута наземного транспорта будут работать до 03:30, еще 18 ночных маршрутов – в обычном режиме.

Парковки останутся бесплатными до 10 января.

"Рождество – главный праздник для миллионов верующих. Именно поэтому в ночь с 6 на 7 января по задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы традиционно продлеваем работу транспорта, чтобы гости и жители столицы успели посетить службы в храмах и с комфортом вернуться домой", – добавил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вместе с тем во время рождественских богослужений в Москве усилят меры безопасности. В ночь с 6 на 7 января пристальное внимание будет уделено свыше 500 храмам и церквям. Возле них будут дежурить более 600 пожарных, спасателей и добровольцев.

Следить за безопасностью и обеспечением общественного порядка в рождественскую ночь будут также сотрудники ГКУ "Московская безопасность" вместе с народными дружинниками.

