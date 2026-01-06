Первый модуль РОС выведут на орбиту на ракете "Протон-М"

Фото: ТАСС/пресс-служба ГК "Роскосмос"

Научно-энергетический модуль Российской орбитальной станции (РОС) будет выведен на орбиту на ракете "Протон-М" с космодрома Байконур. Она уже изготовлена, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Ракету-носитель "Протон-М" планируется использовать только для выведения научно-энергетического модуля", – цитирует его РИА Новости.

По словам Мантурова, остальные крупные модули, в числе которых базовый и целевые, будут выводиться при помощи ракеты-носителя "Ангара-А5М". Малые модули доставят на орбиту ракетами "Союз-2.1б".

При этом научно-энергетический, универсальный и шлюзовой модули будут выведены с космодрома Байконур, а остальные пуски по программе новой станции ожидаются с Восточного.

Ранее был перенесен запланированный на 15 декабря старт ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур. "Роскосмос" принял такое решение после выявления технического несоответствия в ходе плановых предстартовых проверок. Специалисты обнаружили локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты.

При этом в госкорпорации подчеркивали, что перенос запуска не повлияет на выполнение запланированной научной программы.

