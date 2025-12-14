Старт ракеты "Протон-М" отложен из-за несоответствия в разгонном блоке

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Запланированный на понедельник, 15 декабря, старт ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур был перенесен. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Уточняется, что такое решение было принято после выявления технического несоответствия в ходе плановых предстартовых проверок. Специалисты обнаружили локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты.

При этом в госкорпорации подчеркнули, что перенос запуска не повлияет на выполнение запланированной научной программы.

Также заместитель генерального директора "Роскосмоса" Иван Данилов сообщил, что задачи уже определены, и после проведения необходимых мероприятий подготовка ракеты к пуску продолжится в штатном режиме.

Ранее кабмин РФ одобрил переговоры "Роскосмоса" и НАСА по поводу четвертого дополнения к соглашению о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС). Предложение госкорпорации о проведении переговоров было согласовано с МИД РФ и другими заинтересованными федеральными ведомствами.