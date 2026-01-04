ГОСТы на компоненты беспилотников будут разработаны в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2026 году планируется разработать ГОСТы на компоненты для беспилотных авиационных систем (БАС), рассказал ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев.

Он пояснил, что это будет касаться как электронно-компонентной базы, так и систем и агрегатов. Работа будет проведена на основе программы стандартизации на 2024–2032 годы, которая утверждена с Минпромторгом.

При этом Шалаев отметил, что свыше 15 стандартов уже существуют в России. В них входят требования к порядку разработки, классификация, обеспечение летной годности, категоризация.

Владимир Путин назвал российские беспилотники самыми передовыми в мире. По словам президента, системы, разработанные в России, превосходят все иностранные варианты и копируются другими странами. При этом за последнее время инженеры и конструкторы добились заметного прогресса в области БПЛА.

