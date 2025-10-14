Минпромторг России сократит госзаказ на БПЛА в три раза

Фото: 123RF/yacobchuk

Минпромторг России планирует сократить объем финансирования государственного гражданского заказа (ГГЗ) в сфере БПЛА. Об этом газете "Ведомости" рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

По его словам, сокращение планируется в период с 2026 по 2028 год.

"2,3 миллиарда рублей в рамках нацпроекта (по беспилотным авиационным системам (БАС). – Прим. ред.) будет выделено на программу некоммерческого лизинга БАС, которые будут производиться для государственных предприятий", – пояснил замминистра.

По его словам, причиной сокращения финансирования является переход к механизму некоммерческого лизинга дронов для госнужд.

В 2024–2025 годах в рамках нацпроекта по БАС на ГГЗ дронов было выделено 7,11 миллиарда рублей.

Как сообщалось ранее, в Москве активно помогают начинающим разработчикам искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотных авиационных систем. Например, в компании "ВЕБЕР ЛАБС" производят беспилотные авиационные системы, она уже получила правительственный грант.

Поддержка потребовалась для разработки отраслевой сквозной технологии в области изготовления криволинейных корпусов беспилотников.