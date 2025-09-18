Москва поддерживает начинающих разработчиков ИИ и беспилотников

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве активно помогают начинающим разработчикам искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотных авиационных систем (БАС), передает "Лента.ру".

Например, одна из таких компаний – "ВЕБЕР ЛАБС", где производят беспилотные авиационные системы. Компания уже получила правительственный грант.

Как рассказал гендиректор компании Алексей Орлеанский, грантовая поддержка потребовалась для разработки отраслевой сквозной технологии в области изготовления криволинейных корпусов беспилотников.

"Она включает в себя полный цикл – от проектирования до конечного изделия – и требует значительной интеграции и доработки отечественного инженерного ПО, что означает большие затраты на закупку оборудования", – пояснил Орлеанский.

По его словам, значительную роль в развитии компании оказал Фонд "Московский инновационный кластер".

В свою очередь, компания "Дронсхаб" благодаря столичной поддержке представила восемь моделей беспилотных роверов на Международном форуме БАС. Гендиректор Максим Томских подчеркнул, что компания также активно сотрудничает с Московским инновационным кластером. Кроме того, благодаря поддержке Московского экспортного центра было заключено партнерство с предприятием из Чили и многое другое.

Ключевой разработкой предприятия являются автономные наземные платформы различной грузоподъемности, также компания производит специальные трассы для обучения пилотированию и проведения гоночных соревнований дронов.

"Московский экспортный центр постоянно приглашает нас к участию в различных выставках и мероприятиях. Активная работа по зарубежному направлению у нас проводится и совместно с Московской торгово-промышленной палатой, благодаря которой мы планируем запустить образовательные проекты в Индонезии и Вьетнаме", – добавил Томских.

Московская компания "Ронави Роботикс" является единственным отечественным разработчиком и производителем серийных логистических роботов для автоматизации складов и производств. Организация воспользовалась мерами поддержки в том числе через платформу i.moscow.

Также в пяти московских парках работает умный робот-уборщик "Пиксель" столичного производителя ООО "Автономика". Робот был разработан как платформа, совместимая с разным оборудованием, рассказал генеральный директор компании Алексей Сивидов.

Московский инновационный кластер помог компании найти новых партнеров, а статус резидента кластера "Ломоносов" предоставил налоговые льготы.

"Правительство Москвы выступает для нас в качестве квалифицированного заказчика, а мы, в свою очередь, можем получить грамотную обратную связь и понять реальные потребности города в применении робота", – подчеркнул Сивидов.

Кроме того, городские учреждения могут получить более 50 автономных клининговых систем Unit. Их разработала компания "Яку Роботикс". Ее гендиректор Роберт Гаспарян также подтвердил, что Москва предоставляет много возможностей для технологического бизнеса.

"Отличительная особенность нашей компании в том, что разработки не зависимы от импорта", – сказал Гаспарян.

Компания также внедряет программно-аппаратные комплексы для беспилотного управления колесными роботами, разрабатывает "умных помощников" и развивает технологии беспилотного управления.

Как стало известно ранее, чат-бота столичного транспорта Александру научили строить маршруты. Функция доступна на всех самых популярных платформах цифрового помощника. Кроме того, ИИ начал помогать чат-боту отвечать на вопросы о работе Московских центральных диаметров (МЦД) и пригородных электропоездов на всех 10 платформах, где доступен виртуальный помощник.