Сергунина анонсировала международную конференцию Moscow Startup Summit

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit пройдет 1 и 2 октября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Организаторами мероприятия стали правительство столицы и Сбер, оно объединит инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России, стран БРИКС и ШОС. Свое участие уже подтвердили международные фонды и стартапы из 25 государств, например Китай, Индия, Бразилия, Белоруссия и многие другие.

"Эксперты обсудят механизмы поддержки талантливых разработчиков, успешные практики внедрения и масштабирования современных решений и перспективные направления для дальнейшего сотрудничества", – отметила Сергунина.

Запланированы презентации, мастер-классы, дискуссии и практические сессии, а своим опытом с посетителями поделятся более 150 ведущих игроков рынка. Кроме того, будет организована выставка с участием стартапов, включая резидентов Московского инновационного кластера.

В ходе программы участники получат конкретные результаты, подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин. Например, стартапы получат предложения о пилотных проектах и инвестициях, а инвесторы – перспективные проекты.

"Важной частью станет региональная повестка и развитие инноваций в субъектах РФ, а также демодень международного акселератора Sber500 и выступления команд молодежных стартапов. Мы ожидаем, что в саммите примут участие более 4 тысяч представителей из России, стран БРИКС и ШОС", – заявил Ведяхин.

Саммит состоится на территории умного города "СберСити", а трансляцию мероприятий запустят на сайте события. В рамках конференции также впервые вручат премию за вклад в развитие инноваций Startup Summit Awards.

Всего из 79 регионов России поступило более 1,7 тысячи заявок. В самой популярной категории "Стартапы" около тысячи анкет, а лидером по числу соискателей стала Москва. При этом из 550 конкурсантов около 270 – участники Московского инновационного кластера, обратила внимание Сергунина.

Заявки рассмотрит жюри, в его состав вошли руководители отечественных предприятий, инвесторы, представители органов государственной власти и другие.

Ведяхин отметил, что каждый третий стартап, который подал заявку на премию, указал кейс в номинацию "Лучшее решение с искусственным интеллектом". Кроме того, финалистов в данной категории также поможет определить нейросеть.

"Это пример того, как ИИ становится реальным инструментом развития инноваций, усиливая экспертов и помогая находить проекты, способные менять будущее российского технологического рынка", – указал он.

Все проекты оценят по таким критериям, как инновационность решений, качество и масштаб партнеров, вклад в совершенствование и освещение технологической экосистемы и многое другое.

