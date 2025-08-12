Участники выставки "Ярмарка стартапов" представили инновационные проекты

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Выставка "Ярмарка стартапов" пройдет в Москве с 8 по 17 августа в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2025". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятие является частью международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего", который входит в программу форума "Территория будущего. Москва 2030".

На выставке выпускники федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" продемонстрируют свои инновационные разработки представителям ключевых компаний экосистемы "Национальная техническая инициатива" (НТИ), институтов инновационного развития, экспертам и другим участникам интенсива.

В течение последних трех лет в рамках акселерационных программ российских вузов было создано свыше 30 тысяч инновационных проектов, нацеленных на перспективные рынки. Основные направления включают "Аэронет", "Технет", "Хелснет" и "Эдунет".

"Университетские технологические проекты должны стать одним из элементов достижения технологического суверенитета России", – считает заместитель исполнительного директора АНО "Платформа НТИ" Кирилл Потапов.

По его словам, представленные на "Ярмарке стартапов" проекты уже показывают успехи молодых технологических предпринимателей в таких областях, как беспилотные летательные аппараты, биотехнологии, энергетика и другие.

Для поддержки этих инициатив в рамках НТИ были разработаны различные инструменты и сервисы, включая цифровые, которые охватывают все этапы развития проектов.

"Также в настоящий момент НТИ занимается разработкой модели суверенной акселерации, выстроенной в логике формирования у университетских проектов сопричастности судьбе России как потенциального мирового технологического лидера", – добавил Потапов.

Формат выставки от АНО "Платформа НТИ" позволит не только представить стартапы, но и рассказать об их результатах и успехах. Кроме того, участники смогут оценить перспективы идей и обсудить возможное сотрудничество с авторами. Благодаря последнему удастся запустить стартапы на рынок.

Представленные на выставке проекты охватывают несколько областей. Например, компания EnergyStart создала систему для удаленного мониторинга и управления инженерными системами зданий. Она использует погодозависимое регулирование и предиктивную аналитику.

Компания Flowtech представит компактную аэродинамическую трубу, предназначенную проводить испытания беспилотников на дозвуковых скоростях. SpiroCap продемонстрирует неинвазивный портативный гаджет для диагностики и мониторинга астмы, а BoatVision – бортовую систему, основанную на самообучающихся алгоритмах технического зрения. Она сможет предотвратить столкновения маломерных судов с людьми, бревнами и другими объектами.

В свою очередь, программно-аппаратный комплекс "ИнПоинт" представляет собой решение для управления автономными устройствами и датчиками, предназначенными для защиты объектов инфраструктуры. Стартап "СИП Спорт" разработал набор для обучения работе с беспилотниками. Устройство отличается прочностью, безопасностью и доступной ценой благодаря 3D-печатному корпусу.

Компания "Биопринтех" представит энергосберегающий аэратор для водоемов. Устройство поднимает уровень кислорода в воде на 367% и экономит энергию. Также фирма покажет автоматизированное устройство "Фидер", которое подает и учитывает компоненты при сборке печатных плат.

Также гости смогут ознакомиться с беспилотной автономной платформой для мониторинга инфраструктуры от компании "Русские дроны". Еще одним экспонатом станут канальные электроприводные двигатели для малой авиации. Они отличаются простотой конструкции, возможностью резервирования и управления аэродинамическими параметрами. Автором выступила компания "Стронгвинс".

"Ярмарка стартапов" предоставит возможность как презентовать свои разработки, так и установить деловые связи и найти партнеров среди инвесторов. Также предполагается, что авторы получат отзывы от экспертов, отраслевых специалистов и потенциальных клиентов.

Как рассказал один из авторов проекта аэродинамической трубы, генеральный директор ООО "Инженер Атмосферы" Никита Усачев, его команда доработала пакет документов, включив в него описание и финансовую модель. Помимо этого, они разработали стратегию развития компании на пять лет и внедрили новые технологии для внутренней работы.

"На выставке "Ярмарка стартапов" планируем представить обновленный продукт, а на других мероприятиях "Архипелага 2025" – найти новых клиентов и партнеров", – добавил Усачев.

В рамках форума "Беспилотные системы: технологии будущего" также представят концепцию магазина будущего. Его можно будет увидеть в инновационном центре "Сколково" с 14 по 17 августа.

Магазин откроет проект "Сделано в Москве" совместно с Московским инновационным кластером. Он создан с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), а также роботизированных и автоматизированных систем.