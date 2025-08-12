Цифровые новинки представят на форуме "Москва 2030" с 12 по 15 августа

Фото: пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы

С 12 по 15 августа на форуме "Территория будущего. Москва 2030" состоятся программы, посвященные технологиям и профессиональному развитию, передает mos.ru.

Регистрация на запланированные мероприятия не нужна, однако у некоторых из них есть ограничения по возрасту.

12 августа в 14:00 в рамках выставки "Цифровые технологии Москвы" в парке искусств "Музеон" для гостей от шести лет проведут викторину "Путь IТ-героя". Участникам предстоит ответить на вопросы о профессиях будущего и цифровом мире. Победителей ждут подарки.

В 17:00 в павильоне "Экономика Москвы" проведут дискуссию "Образование 55+. Возможности для хобби и новой профессии". Слушатели смогут узнать, как обучение в любом возрасте способно превратить хобби в доход, поддерживать здоровье и социальные связи, а также развивать цифровые, творческие и бизнес-навыки.

14 августа в 19:00 состоится мастер-класс "Как строить карьеру в мегаполисе и быстро находить работу. Практические советы и возможности для молодых специалистов". Участники проанализируют рынок труда и собственные навыки, а также создадут резюме и подготовятся к собеседованию.

Практикум Московского физико-технического института "Вкалывают роботы, а не человек!" организуют 15 августа в 17:00. Посетителей ждет рассказ, посвященный принципам промпт-инжиниринга и интеграции искусственного интеллекта в автоматизацию рутинных операций. Кроме того, участники получать возможность создать персонального ассистента за 30 минут с помощью ИИ и больших языковых моделей без навыков машинного обучения.

В Центральном выставочном зале "Манеж" 12 августа в 15:00 многократная чемпионка мира и Олимпийских игр по лыжным гонкам Елена Вяльбе выступит с лекцией "Москва моя, ты самая! О человекоориентированности процессов развития столицы". Слушателям расскажут о создании в столице условий для занятия спортом, отдыха и развития.

13 августа с 12:00 до 21:00 на площадке комплекса городского хозяйства "Город будущего", расположенной в спорткомплексе "Лужники" отметят 110-летие энергосистемы ПАО "Россети Московский регион". Гостей ждет шоу-спектакль, "Тесла-шоу", фотовыставка и тематическая фотозона компании. Кроме того, 14 августа с 12:00 до 21:00 там пройдет "День ОЭК: мастер-классы, викторины, подарки", в рамках которой пройдут викторины и блиц-квизы.

На площадке "Выставка техники комплекса городского хозяйства Москвы" в "Лужниках" 15 августа в 12:00 отметят 50-летие ГУП "Мосводосток". Посетители смогут послушать лекции о том, как устроен водосток столицы, а также посмотреть, как робот Р-200 "Валли" помогает специалистам обследовать трубопроводы.

14 августа в 09:00 на территории инновационного центра "Сколково" будет открыта экспозиция Международного форума "Беспилотные системы: технологии будущего", которая объединит более 700 экспонатов. Выставка будет состоять из двух частей.

Первая – сценарная – посвящена лучшим решениям отрасли на примерах задач из девяти сфер экономики. Вторая часть – стендовая – представит последние разработки производителей в области роботизированных систем.

Также в этот день в рамках проекта "Сделано в Москве" будет открыт магазин будущего, где будут работать робот-промоутер, робот-бариста и робот-уборщик.

15 августа в 21:00 в большом амфитеатре парка "Зарядье" пройдет концерт "При свете свечей: Сергей Есенин и "Маленький оркестр", приуроченный к 130-летию со дня рождения поэта. В рамках концерта певец Алексей Гоман прочтет стихи под музыку оркестра. Кроме того, в мероприятии примут участие актеры Ирина Старшенбаум, Валерий Николаев, Владимир Стеклов, Валерия Ланская и другие артисты.

Как сообщалось ранее, в рамках форума-фестиваля "Территории будущего. Москва 2030" горожанам представят столицу будущего. Для гостей и жителей города проведут лекции, мастер-классы, выставки и многое другое, что расскажет о вкладе каждого в развитие городской комфортной среды. Одной из площадок форума стал кампус Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.