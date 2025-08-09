Промышленные профессии будущего представлены на форуме "Москва 2030"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гости выставки "Та самая Москва" в Центральном выставочном зале "Манеж" могут попробовать себя в промышленных профессиях будущего. Мероприятие организовано в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Квалифицированные кадры – основа развития современной высокотехнологичной промышленности. Сегодня в этой сфере трудоустроен каждый 10-й москвич. Город выстраивает непрерывную систему профподготовки и повышения квалификации специалистов", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

В зоне промышленных профессий посетители смогут стать современными востребованными специалистами и получить уникальный опыт при помощи интерактивных игр.

Им предложат попробовать себя в роли оператора, управляя роборукой над движущимся конвейером. Также можно будет познакомиться с профессией биотехнолога в игре по выращиванию полезных бактерий. Участники образовательного квеста узнают основы бактериологии и интересные факты о биотехнологиях.

Ранее на выставке "Та самая Москва" представили экспозицию, посвященную Ленинградскому вокзалу. Там можно будет увидеть, каким станет объект после модернизации. Задача не просто обновить здание, но и сохранить его исторический облик, а также интегрировать его в современную транспортную систему города. На вокзале втрое увеличат площадь залов ожидания, появится кафе и коворкинги, а также пространства для пассажиров с детьми.

