Ленинградский вокзал после модернизации показали на выставке "Та самая Москва"

На выставке "Та самая Москва" представили экспозицию, посвященную Ленинградскому вокзалу. В Центральном выставочном зале "Манеж" форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" можно будет увидеть, каким станет вокзал после модернизации, передает портал мэра и правительства столицы.

Вокзал начал работу в 1851 году и является связующим звеном между Санкт-Петербургом и Москвой.

В рамках ремонта специалисты должны учитывать, что это – ценнейший объект культурного и исторического наследия. Мастера сняли более 10 старых слоев краски, чтобы узнать, какой цвет был задуман изначально. Работы в основном проходят вручную.

Задача не просто обновить здание, но и сохранить его исторический облик, а также интегрировать его в современную транспортную систему города, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы вручную восстанавливаем лепнину, кирпич и мрамор, полностью обновляем инженерные сети, создаем современную систему вентиляции и микроклимата, увеличиваем воздухообмен в два раза", – отметил вице-мэр.

На вокзале втрое увеличат площадь залов ожидания, появится кафе и коворкинги, а также пространства для пассажиров с детьми. Он будет соответствовать стандартам московского транспорта и станет одним из лучших в стране.

Ликсутов добавил, что Ленинградский вокзал – флагман транспортной инфраструктуры, и его обновление является одним из самых масштабных и комплексных проектов. После него в Москве модернизируют Ярославский вокзал.

Ремонт в здании начали в августе прошлого года, после окончания работ вокзал станет самым технологичным в стране. Будет полностью заменено инженерное оборудование, отремонтирована кровля и созданы дополнительные пространства, кроме того, будут сделаны новые выходы и входы в метро.

Работы проходят в общей сложности на площади около 20 тысяч квадратных метров на всех этажах здания, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В настоящий момент специалисты "Мосинжпроекта" занимаются устройством внутренних перегородок, черновой отделкой помещений, полной заменой кровельного покрытия современной части здания, обновляют инженерные системы и восстанавливают фасад. Ведется комплекс внутренних реставрационных работ в исторической части вокзала. Строители также приступили к полной замене архитектурно-художественной подсветки фасада здания", – отметил Ефимов.

В здании появится единая автоматическая система микроклимата и вентиляции, а воздухообмен станет в два раза быстрее. Зимой и летом в залах будут поддерживать температуру 19–22 градуса и сделают вдвое светлее.

Сейчас Ленинградский вокзал принимает более 54 тысяч пассажиров ежедневно. Специалисты посчитали, что к 2035 году пассажиропоток составит до 72 тысяч человек в день.

У входа на выставку посетителей встретит цифровой кассир, который расскажет о вокзале и планируемых изменениях. Особое внимание уделили деталям, например, на вокзальных часах показывают реальное время.

В "зале ожидания" на медиаэкранах показывают хронику ключевых периодов жизни старейшего московского вокзала. Можно узнать, каким было это место до Октябрьской революции, в советское время и 1990-е годы, а также каким оно стало сейчас. В то же время профессиональные актеры разыгрывают мини-сцены о жизни вокзала в разные годы.

На медиаперроне установлены объемные экраны, на которых показано прибытие мультимедийных поездов – от императорского состава до "Сапсана", любой желающий сможет сделать необычные снимки.

С помощью интерактивного автомата можно ощутить атмосферу путешествий в Санкт-Петербург по высокоскоростной магистрали. Он также выдаст сувенирные билеты на станцию, которую выберет посетитель.

В фотобудке, расположенной рядом, посетители смогут сделать и распечатать снимок на фоне достопримечательностей выбранного города в стиле разных исторических эпох.

Выставка "Та самая Москва" работает каждый день с 10:00 до 22:00. Понедельник – выходной.

