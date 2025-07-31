На выставке в Манеже представят инновации столичной промышленности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" продемонстрируют свои достижения на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030". Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Посетители смогут увидеть интерактивные макеты площадок ОЭЗ "Технополис "Москва", "Алабушево", "Печатники" и индустриального парка "Руднево" на выставке "Та самая Москва", которая состоится в Центральном выставочном зале "Манеж" с 1 по 31 августа. Эта выставка станет одной из ключевых площадок форума-фестиваля.

Гарбузов рассказал, что на сегодняшний день в ОЭЗ "Технополис "Москва" действуют более 230 организаций, которые выпускают высокотехнологичные изделия и работают на благо экономики столицы. По поручению Сергея Собянина создаются все необходимые условия для продвижения московской продукции как на российском, так и на международном рынке.

"На выставке "Та самая Москва" компании ОЭЗ столицы представят разработки в сфере микроэлектроники, фотоники, ЖКХ, медицинской техники и оптики. Посетители смогут ознакомиться с новейшими технологиями и узнать, где они применяются", – добавил Гарбузов, передает портал мэра и правительства Москвы.

К примеру, компания "Концерн Гудвин" представит систему мониторинга персонала на промышленных объектах, которая способна функционировать даже при отсутствии связи, а компания "Симба" покажет аккумуляторную батарею, разработанную для шеринговых электросамокатов.

Московский центр фотоники продемонстрирует фотонную интегральную схему, которая объединяет управление электрическими и оптическими сигналами, компания "Микрон" – российский транспортный чип для карт "Тройка" с увеличенным объемом памяти, микроконтроллеры, отечественную сим-карту и микросхемы в пластиковых корпусах для промышленной и бытовой электроники.

Еще один резидент ОЭЗ – "Макрооптика" – покажет инновационные оптические элементы для тепловизоров и оптико-механические объективы, а предприятие "ЗИС" представит макет компактной вакуумной коммунальной машины, предназначенной для уборки городских объектов.

Создание инноваций поддерживается с помощью различных мер городской поддержки, поделился гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

"Резиденты <...> освобождаются от имущественных, транспортных и земельных налогов на 10 лет, а также от таможенных пошлин. Налог на прибыль для них составляет 2% вместо 25. Кроме того, компании получают готовую инфраструктуру, что ускоряет локализацию производства и создание новых рабочих мест", – подчеркнул он.

Москва помогает компаниям расширять и модернизировать производство инновационной продукции. В частности, предприниматели могут воспользоваться грантами на покупку оборудования, патентование изобретений и полезных моделей в России и за рубежом, а также компенсацией затрат на проведение пилотного тестирования разработок.

Резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" в январе – марте 2025 года создали более тысячи высокотехнологичных рабочих мест. Динамичное развитие промышленности увеличивает спрос на квалифицированные кадры.