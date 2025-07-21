Собянин: Москва помогает расширению производств инновационной продукции

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва помогает компаниям расширять и модернизировать производство инновационной продукции, сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что предприниматели могут воспользоваться грантами на покупку оборудования, патентование изобретений и полезных моделей в России и за рубежом, а также компенсацией затрат на проведение пилотного тестирования разработок. Через платформу Московского инновационного кластера город поддержал уже порядка 9,8 тысячи организаций на сумму более 20,5 миллиарда рублей.

В частности, поддержку получил аналитический центр, который специализируется на анализе питьевой, природной сточной и технологической воды, почвы, грунтов, проб воздуха. Его технологии помогают проводить исследования по оценке количественного и качественного состава компонентов природной среды.

Также город поддержал создателей домашних и промышленных систем накопления электроэнергии. Во время аварии и скачков напряжения накопитель автоматически включается и становится основным источником электроснабжения. С его помощью можно сделать дом автономным и повысить его энергоэффективность.

Кроме того, помощь от столицы получили конструкторы светодиодного освещения и оптики. Эта компания изготавливает отечественную светотехнику и поставляет ее на российский автопром.

Ранее сообщалось, что в Гольянове построят новые производства по программе комплексного развития территорий (КРТ). Они появятся на участках общей площадью 4,48 гектара между улицами Иркутской, Бирюсинкой, Амурской и Байкальской. Суммарный объем инвестиций составит 14,6 миллиарда рублей.