Сергей Собянин: с 2011 года в Москве построено 290 производственных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 2011 года в столице появилось 290 новых производственных объектов, совокупная площадь которых составляет около 3 миллионов квадратных метров. В частности, порядка 270 тысяч квадратных метров город ввел в эксплуатацию в прошлом году, сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

"Московская промышленность переживает второе рождение. Ежегодно в городе открываются десятки новых чистых и высокотехнологичных производств", – рассказал мэр.

По его словам, в Москве сосредоточены лучшие высококвалифицированные сотрудники страны, благодаря которым в городе сохраняется высокая производительность труда. Кроме того, город обеспечил установление кооперационных цепочек и рынок сбыта благодаря налоговым льготам для промышленников, офсетных контрактов и стимуляции создания новых производств.

"Пожалуй, серьезной проблемой мог стать дефицит соответствующих помещений. Ведь для современной промышленности, как правило, не подходят исторические здания дореволюционных и советских промышленных гигантов. В большинстве случаев их проще переделать в офисы и общественные пространства. А новые производства должны располагаться в современных цехах", – отметил градоначальник.

В связи с этим власти Москвы дали "зеленый свет" на строительство промышленных зданий. Инвесторы оказались освобождены от дополнительных платежей в бюджет, в некоторых случаях они могут получить участок без проведения торгов и за символическую плату в размере одного рубля.

В рамках городской программы, направленной на стимулирование развития рабочих мест в Зеленограде, были введены в эксплуатацию три корпуса технопарка "Алабушево". Общая площадь новых зданий составила 53,5 тысячи квадратных метров.

Здания созданы с возможностью адаптации под нужды конкретного производителя. Корпуса состоят из двух секций: производственной и офисной. В офисной секции есть все необходимое для эффективной работы, в том числе кабинеты, столовые, зоны отдыха.

Собянин отметил, что в настоящее время там размещено производство медицинских товаров, ведутся исследования и разработки в области создания инновационных ветеринарных лекарств, а также изготовление компонентов для нефтегазовой промышленности. В результате этого процесса было создано 1,2 тысячи новых рабочих мест.

Вместе с тем в восточной части города в Гольянове АО "МЭЛ" осуществило крупный инвестиционный проект, направленный на организацию производства подъемно-транспортного оборудования. Для этого город выделил компании участок площадью почти в один гектар.

Компания приступила к производству лифтов, способных поднимать грузы весом до 5 тысяч килограммов, а также трансформаторных подстанций, низковольтного оборудования и других изделий. Благодаря этому трудоустроены 85 человек.

Кроме того, в Косино-Ухтомском районе расширил свои территории индустриальный парк "Руднево", который является частью особой экономической зоны "Технополис "Москва". Площадь парка выросла более чем на 48 тысяч квадратных метров.

В здании, где разместятся производство и административно-бытовые помещения, планируется организовать основное и вспомогательное производство, а также логистическую зону. При возведении объекта использовались передовые технологии и материалы, что позволило реализовать проект в сжатые сроки.

Это поможет производителю металлических деталей и сборочных единиц для комплектации крыла самолета увеличить производственные мощности и создать новые рабочие места, говорится в материале.

Также в начале текущего года в "Руднево" начал работу комплекс для испытаний беспилотных летательных аппаратов площадью 17,6 тысячи квадратных метров. В состав комплекса входят административный и технический модули с командно-диспетчерским пунктом, центр для тренировок, ангар для хранения и обслуживания аппаратов, место для посадки и взлета.

Между тем на площадке "Печатники" расширили производственные площади на 34 тысячи квадратных метров. На первом уровне здания находятся производственные помещения для обработки металла и сварочных работ, а также административные и бытовые помещения для сотрудников.

На втором уровне – помещения для хранения сырья и продукции, технические помещения для инженерных систем и бытовые помещения для работников.

Тем временем в городе продолжается строительство 71 объекта суммарной площадью более 844,6 тысячи квадратных метров. В текущем году планируется запуск не менее трех производственных комплексов, заявил мэр.

В промышленной зоне "Орлово", расположенной в Ново-Переделкино, появится современный пищевой производственный комплекс. Там разместятся разные производства, в том числе напитков.

Также в скором времени в Молжаниновском районе откроется предприятие, специализирующееся на изготовлении металлических конструкций. Помимо этого, в Покровском-Стрешневе планируется открытие площадки, которая будет заниматься производством электронных компонентов и оборудования для радио, телевидения и связи.

"Новые производственные объекты укрепляют промышленный потенциал столицы и создают тысячи качественных рабочих мест", – заключил Собянин.

Ранее градоначальник рассказал, что в ОЭЗ "Технополис "Москва" завершилось строительство Московского центра фотоники. В данный момент на производственной территории происходят пусконаладочные работы и поставка оборудования. Первая продукция завода может появиться уже в конце текущего года, заявил Собянин.

Предприятие находится на территории "Алабушево". Его площадь – 26,7 тысячи квадратных метров. Завод обеспечит производство до 100 тысяч фотонных интегральных схем в год. Эти схемы могут ускорить передачу данных в 50–100 раз.