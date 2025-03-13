Собянин: завершено строительство Московского центра фотоники в "Алабушеве"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил о предстоящем запуске производства фотонных интегральных схем в особой экономической зоне "Технополис "Москва" в Зеленограде во время осмотра Московского центра фотоники.

Мэр Москвы отметил, что на территории ОЭЗ уже реализуется производство фармацевтики и микроэлектроники.

"И вот сейчас мы начали развивать еще одно уникальное ключевое направление для нашей страны. Это развитие фотоники. По поручению президента России реализуется проект строительства завода по производству фотонных интегральных схем", – добавил Собянин.

По его словам, строительство завода уже завершено, и в данный момент на производственной территории происходят пусконаладочные работы и поставка оборудования. Первая продукция завода может появиться уже в конце текущего года.

Пресс-службы мэра и правительства столицы добавила, что создание Московского центра фотоники – это проект федерального уровня, который реализуется при содействии министерства промышленности и торговли РФ.

Центр располагается на территории "Алабушево". Его площадь составляет 26,7 тысячи квадратных метров. На заводе можно будет производить до 100 тысяч фотонных интегральных схем в год. Схемы способны ускорить передачу данных в 50–100 раз. Это имеет большое значение для телекоммуникаций, включая создание сетей связи 5G на основе отечественного оборудования, космической связи и реализацию проектов в области искусственного интеллекта, биомедицины и других высокотехнологичных отраслей.

Скорость передачи данных с использованием фотонных интегральных схем превышает 100 гигабит в секунду, при этом энергопотребление снижается до 10 раз, а размеры устройств уменьшаются до 20 раз, отметила пресс-служба.

На территории "Алабушево" расположилось 65 высокотехнологичных компаний, которые предоставили работу 4,8 тысячи специалистам, а общий объем инвестиций превысил 80 миллиардов рублей. В текущем году в "Алабушеве" планируется ввести в эксплуатацию около 160 тысяч квадратных метров новых площадей.

Сейчас в ОЭЗ размещены более 220 компаний, которые создали 22 тысячи рабочих мест. Кроме того, 120 компаний имеют статус резидента.

Ранее Собянин заявил, что оборот высокотехнологичных производств Москвы вырос вдвое в 2024 году. Такого показателя удалось достичь благодаря производствам коммуникационного и периферийного оборудования, компьютерной техники, часов, контрольно-измерительных и навигационных аппаратов, элементов электронной аппаратуры и печатных схем.

Кроме того, развитию отрасли поспособствовали малые организации, оборот которых вырос в 2,6 раза за прошедший год, а доля в секторе увеличилась почти до 35%.