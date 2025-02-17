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17 февраля, 10:45

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Собянин: в Москве создается кластер вертикального транспорта и лифтостроения

Собянин: в Москве создается кластер вертикального транспорта и лифтостроения

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В столице формируется первый в России кластер вертикального транспорта и лифтостроения. Как сообщил Сергей Собянин, он создается на базе Карачаровского механического завода, который в этом году отмечает 75-летие. Это позволит снизить стоимость оборудования и ускорить выпуск современных технологичных лифтов.

Карачаровский механический завод за время работы выпустил почти 300 тысяч лифтов. Они установлены на знаковых объектах столицы, включая храм Христа Спасителя и Патриарший мост. Также специалисты предприятия изготовили лифты для обслуживания первого советского орбитального корабля "Буран".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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