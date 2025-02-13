Сергей Собянин сообщил о расширении ОЭЗ "Технополис "Москва"

Количество рабочих мест на производственных площадках особой экономической зоны "Технополис "Москва" за год увеличилось в 3,5 раза. Итоги работы инновационных компаний в 2024 году в личном блоге подвел Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в ОЭЗ "Технополис "Москва" сейчас работают более 220 компаний. Они выпускают современную продукцию в микроэлектронике, фармацевтике, станкостроении и других отраслях.

Территория самой особой экономической зоны постоянно расширяется. К ранее входившим в нее площадкам недавно добавились сразу четыре новые: "Хруничева", "Красная Пахра", "Карачаровский механический завод" и "Толстопальцево".

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