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13 февраля, 09:45

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Сергей Собянин сообщил о расширении ОЭЗ "Технополис "Москва"

Сергей Собянин сообщил о расширении ОЭЗ "Технополис "Москва"

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Количество рабочих мест на производственных площадках особой экономической зоны "Технополис "Москва" за год увеличилось в 3,5 раза. Итоги работы инновационных компаний в 2024 году в личном блоге подвел Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в ОЭЗ "Технополис "Москва" сейчас работают более 220 компаний. Они выпускают современную продукцию в микроэлектронике, фармацевтике, станкостроении и других отраслях.

Территория самой особой экономической зоны постоянно расширяется. К ранее входившим в нее площадкам недавно добавились сразу четыре новые: "Хруничева", "Красная Пахра", "Карачаровский механический завод" и "Толстопальцево".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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