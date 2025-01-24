Сергей Собянин рассказал о развитии крупнейших автомобильных магистралей Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице продолжается строительство Московского скоростного диаметра (МСД) и трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, на МСД возводится связка от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), которая улучшит транспортную доступность пяти районов города. Водители получат удобный выезд на трассу М-4 "Дон" без перепробега по магистрали. Также там появятся пять эстакад и тоннель под Бакинской улицей.

Помимо этого, в Москве продолжается соединение МСД с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. На заключительном участке – от улицы Поляны до Варшавского шоссе – строятся новый путепровод в створе Варшавского шоссе, эстакада в сторону улицы Поляны, путепровод через пути МЦД-2.

В прошлом году, напомнил Собянин, запустили движение от станции метро "Новомосковская" до улицы Эдварда Грига. В этом году планируется завершить участок дороги от указанной улицы до улицы Поляны.

Ранее на южном участке МСД закончилось возведение эстакады от МКАД до дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Съезд обеспечил движение автомобилей на основной ход в сторону Московской области. Длина эстакады составила 630 метров, что сделало объект самым протяженным мостовым сооружением на участке МСД за пределами МКАД.