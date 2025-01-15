Правила проезда по МСД изменятся с 15 февраля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) изменятся с 15 февраля в утренние и вечерние часы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дептранса Москвы.

Большую часть времени проезд по этой дороге останется бесплатным, однако в часы наиболее высокой загрузки обновленные тарифы будут варьироваться от 5 до 45 рублей. Они могут меняться при условии, что загрузка достигнет 6–7 баллов. Стоимость проезда будет зависеть и от длины маршрута.

Данное решение должно помочь разгрузить трассу, а также позволит сократить время поездки из одного района в другой и сделать поездку по МСД более предсказуемой по времени.

Представители департамента обратили внимание, что действующие правила проезда будут актуальны 70% суток, когда загрузка не превышает критических показателей. При этом правила проезда по трассе в выходные и праздничные дни изменениям подвергаться не будут.

"Изменения будут введены только по будням в критически загруженные периоды дня: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, чтобы не достигать предельной перегрузки дороги. Все остальное время правила проезда будут такими же, как сейчас – поездка будет бесплатной. Правила транзитного проезда ЦКАД – МСД – ЦКАД не меняются", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, с 15 февраля диаметр разделят на девять участков:

Бусиновская развязка – Дмитровское шоссе; Дмитровское шоссе – Ярославское шоссе; Ярославское шоссе – Щелковское шоссе; Щелковское шоссе – шоссе Энтузиастов; шоссе Энтузиастов – Зенинское шоссе; шоссе Энтузиастов – Волгоградский проспект; Волгоградский проспект – Каширское шоссе; Каширское шоссе – улица Подольских Курсантов; улица Подольских Курсантов – Варшавское шоссе.

Цена проезда по каждому из них будет равна 5 рублям. Данная стоимость останется кратно ниже, чем цены для транзитных автомобилей, которые с 2023 года обязаны платить 950 рублей за одну транзитную поездку по МСД в сутки. По данным департамента, в среднем один автомобилист проезжает три участка, то есть он должен будет отдать 15 рублей за поездку. Средства, выплаченные за проезд по МСД, будут направлены на создание новой транспортной инфраструктуры, указали в Дептрансе.

Изменения будут распространяться на 0,4% всех московских автомобилистов. При этом только 30–40 тысяч уникальных пользователей в сутки должны будут платить 15–45 рублей за проезд, а максимальную стоимость поездки в 45 рублей по диаметру оплатят лишь 80 машин в сутки. Учитывая, что в году 248 рабочих дней и что водитель будет проезжать по трассе в будний день в часы-пик при средней цене поездки 10–15 рублей, он потратит за год около 6,5 тысячи рублей, подсчитали в департаменте.

При этом проезд по любому участку МСД будет признан платным только в том случае, если автомобиль въехал и выехал с участка в течение платного времени. Таким образом, за проезд не нужно будет платить, если автомобиль въехал в 06:55, а выехал в 07:30 или заехал в 10:55, а выехал в 11:30.

На первое время от платы планируется освободить машины такси, у которых есть лицензия Москвы и Московской области. Это связано с тем, что их влияние на загруженность дороги и частоту использования МСД для транзитных поездок удастся проанализировать только после 2025 года. При этом водитель каршеринга должен будет оплатить проезд по тем же правилам, что и другие автомобилисты, через оператора каршеринга.

Вместе с тем, подчеркнули в Дептрансе, правила проезда по МСД останутся неизменными для машин оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта и школьных автобусов. Кроме того, тариф останется прежним и для водителей, которые совершают транзитную поездку через Москву по МСД. Это объясняется тем, что их число составляет 0,2% от общего количества пользователей трассы.

"Стоимость всех совершенных за сутки проездов по МСД суммируется, после чего в течение пяти дней будет выставлен общий платеж. Оплата будет построена через приложение "Парковки России". Оплатить проезд также можно будет на сайте msd.mos.ru и в сторонних сервисах – например, на "Госуслугах" или в приложениях банков (Сбер, ВТБ и других), где указаны данные о транспортном средстве, в случае привязанного ГРЗ (государственного регистрационного знака. – Прим. ред.) и при включенных уведомлениях", – объяснили представители департамента.

Автомобилистам также посоветовали активировать оповещения о выставленном счете. Вместе с тем в приложении "Парковки России" можно будет подключить автооплату. В этом случае цена проезда будет автоматически списываться с привязанного банковского счета с приходом соответствующего push-уведомления. Однако пользоваться этой услугой можно будет лишь при положительном балансе карты.

Водители также могут обратиться с вопросами относительно платежа за проезд по МСД, позвонив на горячую линию по номеру 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного телефона, либо отправив обращение на едином транспортном портале, в приложении "Парковки России", а также на сайте msd.mos.ru.

Представители московского Дептранса подчеркнули, что загрузка трассы в пиковые часы к настоящему времени достигает 6–7 баллов, а средняя скорость движения в самое загруженное время снижается до 48 километров в час. В случае отказа от изначальных мер по сокращению транзитного трафика загруженность трассы возросла бы до 8–9 баллов на постоянной основе, поскольку все водители грузового и легкового транспорта выбирали бы эту магистраль в качестве альтернативы платному проезду по ЦКАД.

После запуска МСД средняя скорость движения фиксировалась на более высоком уровне и составляла 65 километров в час. При этом изначальной целью создания МСД было обеспечение прогнозируемой по времени, быстрой прямой связи между районами. Изменение правил проезда в критические часы будних дней необходимо именно за этим. В противном случае загрузка трассы утром и вечером будет превышать 7–8 баллов в течение 2025 года и 9 баллов – в 2026 году.

В департаменте также отметили, что у автомобилистов всегда останутся такие альтернативы, как МКАД, ТТК или городской транспорт.

"В столице беспрецедентные темпы строительства и расширения рельсового каркаса – метро и пригородных железных дорог. Москва с 2011 года построила 257 станций рельсового каркаса. При этом новые станции и линии создают с запасом провозной способности на десятилетия вперед. 100% районов МСД имеют в шаговой доступности станции рельсового каркаса: в 2010 году было 56 станций, а сейчас уже 161 станция рельсового каркаса в 48 районах, которые соединяет МСД", – подчеркнули представители Дептранса.

В ведомстве отметили, что аналогичные правила будут применяться в будущем для проезда по строящейся автодороге Солнцево – Бутово – Видное.

Ранее стало известно, что в 2025 году проезд для беспилотных грузовиков планируется сделать бесплатным по платным участкам трассы М-11 "Нева" и ЦКАД.

При этом Россия занимает одно из лидирующих мест в области беспилотного транспорта, отмечал ранее министр транспорта Роман Старовойт. Предполагается, что беспилотные машины поедут по ЦКАД и трассе М-12 Москва – Казань уже в 2025–2026 годах.

