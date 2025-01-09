Проезд беспилотных грузовиков на платных участках ЦКАД и М-11 станет бесплатным

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Для беспилотных грузовиков сделают в этом году бесплатный проезд по платным участкам трассы М-11 "Нева" и ЦКАД. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак, которое он сделал во время совещания Владимира Путина с членами кабмина.

Россия занимает одно из лидирующих мест в области беспилотного транспорта, отметил ранее министр транспорта Роман Старовойт. Планируется, что беспилотные машины поедут по ЦКАД и трассе М-12 Москва – Казань в 2025–2026 годах.

При этом в тестовом режиме грузовики уже ездят по трассе М-11 "Нева". Коммерческие грузы перевозят беспилотные автомобили "КамАЗ" и "Сберавтотех", уточнил Старовойт.

В 2025 году в Москве приступят к тестированию второго беспилотного трамвая. Об этом ранее сообщал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Трамвай будет застрахован в январе по контракту с использованием цифрового рубля.

