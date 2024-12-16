Ликсутов прокомментировал возможность платного проезда по МСД для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заммэра по вопросам промышленности и транспорта Максим Ликсутов, отвечая на вопрос "Коммерсанта"о возможном введении платы за проезд для москвичей по Московскому скоростному диаметру (МСД), сообщил, что на этот счет рассматриваются разные решения.

По его данным, загрузка на МСД увеличивается, перед властями стоит выбор: либо дорога станет "перегруженной трассой с заторами", либо "будет возможность за какие-то деньги проехать по ней за более или менее прогнозируемое время".

Заммэра подчеркнул, что опыт проспекта Багратиона, который является платной дорогой, показал, что трасса остается востребованной даже при высоких тарифах.

МСД соединяет север, восток и юг столицы в обход центра города. С 2 января прошлого года проезд по диаметру стоит 950 рублей, но с машин с московскими и областными номерами деньги не взимают. Ежедневно по диаметру проезжает 400 тысяч транспортных средств, транзитных из них – примерно 1%.

Между тем штраф за неоплату проезда по платным российским дорогам может вырасти с 1 500 до 10 000 рублей для легковых авто. Также Минтранс РФ предложил отменить 50% скидку при оплате штрафов в течение 20 дней. Действующие штрафы, по версии ведомства, ниже или сопоставимы со стоимостью проезда, поэтому водители платят только штраф, но не долг за платную автодорогу.

При этом с начала осени не оплатившим проезд по проспекту Багратиона в Москве назначили свыше 140 тысяч рублей штрафов, а почти треть постановлений прекратили, потому что долг был погашен в течение 20 дней. Сейчас проезд по проспекту стоит от 416 до 1 200 рублей.

