"Известия": Минстрой планирует снизить количество парковок около жилых домов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России могут сократить количество парковок около жилых домов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на "дорожную карту" Минстроя по совершенствованию парковок в РФ.

Документ определяет два крупных направления работы: широкое внедрение платных паркингов в регионах и сокращение парковок рядом с многоэтажными жилыми комплексами экономкласса. Согласно проекту, это необходимо для развития общественного транспорта и снижения автомобилизации.

Минстрой совместно с МВД и Минтрансом подготовят к декабрю 2025 года корректировки в нормативные документы для "гибкого нормирования парковочных мест" рядом с жилыми комплексами.

Так, плотность и геометрические параметры машино-мест должны меняться в зависимости от объектов капитального строительства и дорог. Изменения могут вступить в силу в 2026 году.

Эксперты считают, что данная мера позволит строить многоэтажные здания с минимальным количеством парковок. Действующие нормативы закрепляют зависимость машино-мест от числа квартир в зависимости от региона и типа жилья. К примеру, на сегодня для одного комплекса экономкласса предусмотрено 0,1 машино-места на квартиру, а для более дорогого – 1:1. Новый стандарт позволит отойти от такого принципа и выбирать количество парковок по ситуации.

Далеко не все покупатели квартир заинтересованы в приобретении парковочных мест, отмечает директор по продажам ГК "Гранель" Элина Ханнанова. В свою очередь, гибкое нормирование позволит проектировать необходимое число машино-мест и оптимизировать себестоимость. На повышение плотности застройки это не повлияет, добавила она.

Между тем из-за нехватки парковочных мест и высокой стоимости машино-места в новых жилых комплексах москвичи нашли новый способ сэкономить – двухъярусные парковки. Такая технология с помощью подъемника позволяет разместить как минимум два автомобиля на одном месте. Планировка предоставляется исключительно от застройщика и проходит все согласования с архитекторами и контролирующими организациями.