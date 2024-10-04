В Москве появился новый тренд на двухъярусные парковки в ЖК из-за дорогих машино-мест

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Из-за нехватки парковочных мест и высокой стоимости машино-места в новых жилых комплексах москвичи нашли новый способ сэкономить – двухъярусные парковки, сообщает телеканал Москва 24.

Такая технология с помощью подъемника позволяет разместить как минимум два автомобиля на одном месте. Если автовладелец выкупил верхний ярус и ему надо уехать, то он с помощью ключа включает так называемый парковочный лифт, который опускает первый ярус с машиной вниз (на уровень асфальта), освобождая место для верхнего автомобиля. По такому же принципу работает и нижний ярус: если надо припарковать автомобиль, запускается механизм, верхний ярус поднимается, освобождая машино-место.

По данным телеканала, такая планировка предоставляется исключительно от застройщика и проходит все согласования с архитекторами и контролирующими организациями.

В итоге при стоимости машино-места от 3,5 миллиона рублей автовладельцы могут существенно сэкономить: подъемники для таких систем стоят 500 тысяч рублей, а вместо 100 парковочных мест в ЖК их становится 200.

Ранее сообщалось, что жители Москвы за полгода 2024 года приобрели у города около 5 400 парковочных мест. Горожане могли купить места для автомобилей не только на торгах и с помощью публичного предложения, но и по преимущественному праву собственников квартир в жилых домах и на условиях соцнайма.