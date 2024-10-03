Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Функция управления дворовыми шлагбаумами появилась в приложении "Парковки России", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Функция заработала для устройств в более чем двух тысячах дворов. Чтобы получить доступ к шлагбауму, нужно обратиться в управляющую компанию дома или к ответственному по дому и предоставить номер телефона, к которому привязан личный кабинет в "Парковках России".

Если оператор шлагбаумов подключен к системе "Московского паркинга", то домоуправляющий направит номер телефона для внесения в базу. Также нужно включить в настройках приложения отображение шлагбаумов. В этом случае в разделе "Мои шлагбаумы" и на карте появятся доступные устройства.

"Теперь открыть шлагбаум в своем дворе можно через приложение "Парковки России". Это удобно и экономит время, потому что не нужно скачивать несколько программ. По задаче Сергея Собянина мы улучшаем транспортные цифровые сервисы и регулярно добавляем в них новые полезные функции", – отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Если необходимый двор не входит в зону действия функции, следует направить запрос на регистрацию своего оператора шлагбаума в системе через Единый транспортный портал.

Ранее сообщалось, что парковку в Москве теперь можно оплатить с помощью блиц-приложения. Это удобный вариант для туристов и жителей столицы, которым не нужна полная версия сервиса.

Для того чтобы воспользоваться им, необходимо навести камеру телефона на QR-код, который расположен на информационном щите парковки. Далее откроется онлайн-страница, где можно выбрать: попробовать блиц-версию или установить полную.

Между тем Дептранс объявил о запуске пилотного проекта с динамическим тарифом на паркинг. Согласно проекту, цена стоянки будет зависеть от количества незанятых мест на ней. Если их нет или мало, стоимость будет обычной. При этом, как только места будут освобождаться, цены могут опуститься до нуля.

