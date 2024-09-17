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17 сентября, 11:15

Транспорт

Столичный Дептранс объявил о запуске проекта с динамическим тарифом на паркинг

Столичный Дептранс объявил о запуске проекта с динамическим тарифом на паркинг

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Столичный Дептранс объявил о запуске пилотного проекта с динамическим тарифом на паркинг. Инициатива предполагает, что цена стоянки будет зависеть от количества свободных мест на ней. Если их нет или мало, стоимость будет обычной. При этом, как только места будут освобождаться, цены могут опуститься до нуля.

Эксперимент продлится до конца сентября на Тверской Заставе, улице Ильинке, Рождественском бульваре, Новой площади, а также в Никитском переулке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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