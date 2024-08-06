06 августа, 08:30Происшествия
Новости регионов: BMW загорелась во время транспортировки на эвакуаторе в Сургуте
В Сургуте на эвакуаторе загорелась BMW. Пламя охватило иномарку целиком. Буксировщик пытался спустить пылающую машину с платформы, но тросы не выдержали и оборвались. На помощь сбежались очевидцы с огнетушителями, однако полностью потушить автомобиль смогли лишь подоспевшие спасатели.
Тем временем в Ростовской области двух человек задержали за поджог трансформаторной подстанции на железной дороге по заданию куратора. Об этом сообщили в Следственном комитете России. По информации ведомства, все произошло 31 июля на перегоне Батайск – Азов. Задержанные рассказали, что совершили преступление за 20 тысяч рублей, которые им неизвестный перевел на электронный кошелек. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на теракт".
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