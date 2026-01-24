Продюсера и режиссера Олейникова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: ТАСС/ITAR-TASS/Джавахадзе Зураб

Продюсера, режиссера и телеведущего Александра Олейникова планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом заявил его сын Максим Олейников.

Ожидается, что похороны пройдут во вторник, 27 января, передает ТАСС.

Олейников скончался 24 января в возрасте 60 лет. По данным СМИ, вероятной причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

Режиссер и телеведущий стал широко известен в 1990-е годы. В разное время он вел, продюсировал или являлся автором программ "Мое кино", "Мои новости", "Моя звезда", "Скандалы недели", "Моя история", "Ваша музыка", "Ох, уж эти дети" и других.

Кроме того, он работал в телекомпании ВИD, на телеканалах "ТВ-6 Москва", "Россия", "НТВ" и "ТВ Центр". В числе проектов, которые спродюсировал Олейников, такие фильмы как "Любовь-морковь", сериалы "Граф Крестовский", "Лиговка", "Военная разведка: Западный фронт".

