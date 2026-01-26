Силы ПВО ликвидировали 40 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовали 40 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, прилеты вражеских дронов фиксировались с 23:00 воскресенья, 25 января, до 07:00 понедельника, 26-го числа.

В частности, 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожили над Краснодарским краем, 4 БПЛА ликвидировали в воздушном пространстве Азовского моря, а по 1 – над территориями Брянской и Калужской областей.

Во время атаки на Краснодарский край обломки сбитого БПЛА упали на территории двух предприятий в Славянске-на-Кубани. В результате пострадал один человек, который был доставлен в местную больницу.

Также на территории предприятий возникли возгорания, которые в данный момент ликвидируют сотрудники экстренных служб.