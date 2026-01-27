WhatsApp представил новую функцию для усиления безопасности пользователей

Фото: depositphotos/rafapress

WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) представил новую функцию "Строгие настройки учетной записи" для усиления безопасности пользователей, следует из сообщения в блоге мессенджера.

Нововведение подразумевает ограничение настроек учетной записи пользователей, из-за чего работа WhatsApp будет недоступна в некоторых аспектах. Например, можно заблокировать вложения и медиафайлы, которые отправлены лицами, не входящими в список контактов.

Кроме того, в мессенджере внедрили в работу язык программирования Rust. Он помогает защитить сообщения, фотографии и видео от таких угроз, как шпионское программное обеспечение.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал WhatsApp небезопасным. Он обратил внимание на огромное количество возможностей для атаки. Например, во время анализа процесса шифрования было выявлено множество векторов угроз. С ним согласился американский бизнесмен Илон Маск.

