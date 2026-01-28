Форма поиска по сайту

МИД Швеции уведомил посольство России об ограничениях на передвижение дипломатов РФ

Фото: depositphotos/peter77

МИД Швеции уведомил российское посольство о введении ограничений на передвижение дипломатов РФ внутри Евросоюза. Об этом РИА Новости сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

По его словам, была направлена соответствующая нота. Отмечается, что данные меры относятся не к проживающим на территории Швеции дипломатам и техническим сотрудникам дипмиссии, а к тем, кто приезжает из других стран.

Это может затруднить работу консульств и посольств РФ. В частности, могут возникнуть сложности при перемещении дипломатов между странами для доставки дипломатической почты, указал посол.

Беляев подчеркнул, что такие ограничения говорят о разрушении системы международного права. Принятые меры были нацелены на затруднение работы российских посольств и консульств, резюмировал он.

Ранее МИД Австрии принял решение ввести уведомительный порядок въезда и транзита в страну для неаккредитованных в республике российских дипломатов.Эта мера затронет также административно-технических сотрудников дипмиссии и служебный персонал.

