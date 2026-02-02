Администратора сауны в Прокопьевске отправили под домашний арест по делу о пожаре

Фото: телеграм-канал "Следком Кузбасса"

Администратора сауны в Прокопьевске Кемеровской области, в которой при пожаре погибли пять подростков, отправили под домашний арест, сообщает ТАСС.

Мера пресечения избрана в отношении Елены Селищевой. Она пробудет под домашним арестом 1 месяц и 30 суток, то есть до 31 марта.

При этом адвокат обвиняемой Кристина Исакова рассказала, что администратор во время ЧП помогла выбраться одной девушке. По ее словам, она открыла дверь и кричала, чтобы подростки выходили. Адвокат также подчеркнула, что она приняла все меры, которые могла и которые не угрожали бы ее безопасности.

"Одна девочка в действительности вышла на ее крик. А другие либо не услышали, либо пошли к другой двери", – отметила Исакова.

Администратор свою вину не признала.

Пожар произошел в частной сауне на Кубанской улице в Прокопьевске 31 января. В результате погибли пять подростков в возрасте от 15 до 17 лет, еще одна девушка пострадала.

Огонь распространился на площади 70 квадратных метров. Спустя время он был ликвидирован. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Выяснилось, что помещение не было оборудовано средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало угрозу для жизни и здоровья посетителей. Помимо этого, сотрудники сауны, включая администратора, работали на объекте без официального оформления.

После задержания администратору сауны было предъявлено обвинение. По предварительным данным, она знала про нарушения, однако пропустила в сауну подростков без сопровождения взрослых. Она также оставила детей одних и не проконтролировала температурный режим в помещении, добавив дважды в топку печи дрова и уголь.

