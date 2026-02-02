Уголовное дело о халатности возбуждено после гибели подростков в сауне в Кузбассе

Фото: телеграм-канал "Следком Кузбасса"

Уголовное дело возбуждено после гибели подростков при пожаре в сауне в Прокопьевске. Об этом сообщили в СУ Следственного комитета России по Кузбассу.

Уточняется, что дело возбуждено по статье о халатности.

Пожар произошел в частной сауне на Кубанской улице в Прокопьевске 31 января. В результате погибли пять подростков в возрасте от 15 до 17 лет, еще одна девушка пострадала.

Огонь распространился на площади 70 квадратных метров. Спустя время он был ликвидирован. На месте работали 26 специалистов и 5 единиц техники. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк пообещал оказать помощь семьям подростков, погибших при пожаре. В свою очередь, заместитель главы города по социальным вопросам Олеся Сергеева уточнила, что дети отмечали в сауне день рождения.

Позже выяснилось, что помещение не было оборудовано средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало угрозу для жизни и здоровья посетителей. Помимо этого, сотрудники сауны, включая администратора, работали на объекте без официального оформления.

