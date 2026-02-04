Диетолог Игнатикова: блины могут вызвать аллергию из-за содержания муки и молока

Масленичная неделя в 2026 году выпадает на неделю с 16 по 22 февраля, которая традиционно не обойдется без главного угощения – блинов. Как сделать это блюдо полезным и некалорийным, разбиралась Москва 24.

По рецептам бывалых

Классические блины готовятся из пшеничной муки, молока и яиц. Однако, пока до Масленицы еще есть время, можно опробовать несколько необычных вариантов, которыми поделились пользователи Сети.

Например, можно приготовить марокканские блины. Для них нужно 650 миллилитров воды, 300 граммов муки, 100 граммов манной крупы, два яичных желтка, 2,5 грамма разрыхлителя, по одной чайной ложке сухих дрожжей и оливкового масла, соль и сахар по вкусу. Для соуса понадобится 50 граммов сливочного масла и семь столовых ложек меда.

Все сухие ингредиенты нужно смешать в миске, добавить желтки, оливковое масло и влить постепенно теплую воду. Вымешать тесто до однородной консистенции и оставить на 40–50 минут. В это время можно приготовить соус: растопить мед со сливочным маслом.

Такой вариант отличается нестандартным рецептом жарки: перед тем, как налить тесто, его не перемешивают. Само блюдо готовят на сухой сковороде и запекают только с одной стороны.



Французские блины "Креп Сюзетт" с апельсиновым соусом. Для их приготовления понадобится 350 миллилитров молока, 120 граммов муки, 50 граммов сливочного масла, две столовых ложки сахара, два яйца, щепотка соли. Для соуса нужно 200 граммов сахара, 60 миллилитров апельсинового сока, одна столовая ложка лимонного сока и цедра одного апельсина.

Для начала необходимо смешать в миске сахар, муку и соль. Отдельно взбить яйца с молоком и влить полученную смесь к сухим ингредиентам. Далее стоит все тщательно перемешать, ввести растопленное сливочное масло и оставить тесто на 30 минут. После этого можно приступить к выпеканию тонких блинов (на хорошо прогретой сковородке).

Для соуса в небольшой кастрюле нужно нагреть сахар с натертой апельсиновой цедрой, затем добавить лимонный и апельсиновый соки и немного воды. Соус держать на огне до тех пор, пока сахар полностью не растворится и масса не станет однородной. Блины, сложенные треугольниками, полить апельсиновой заправкой.

Начинка принесет пользу

Классический вариант блинов представляет собой источник быстрых углеводов, но и в таком блюде можно найти пользу. Например, благодаря пшеничной муке (грубого помола), оно становится источником витаминов группы В, а именно В2, В6 и ниацина, рассказала Москве 24 нутрициолог Маргарита Львова.

По словам эксперта, не стоит забывать, что в таком продукте есть еще и клетчатка, а в качестве альтернативы пшеничной муке можно попробовать другие варианты, например рисовую или ржаную.

Также стоит помнить, что правильная начинка похожет сделать блины питательными. Например, чтобы восполнить недостаток жирных кислот омега-3, стоит добавить красную рыбу или икру, при нехватке белка – мясо птицы или греческий йогурт, при низком уровне железа – творог, особенно с зеленью, и сметану с кислыми ягодами, отметила эксперт.





Маргарита Львова нутрициолог В свою очередь, добавление сахара делает любую начинку бесполезной. Сладкое стоит рассматривать только как еду ради удовольствия. Поэтому нужно помнить об умеренном количестве: для детей – это один блин в день, для взрослых – два блина в первой половине дня.

При этом, по мнению диетолога-терапевта Елены Игнатиковой, несладкими блинами можно заменить один прием пищи.

Однако важно соблюдать одно условие: порция должна состоять из двух-трех блинов (диаметром примерно 15–18 сантиметров), отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.





Елена Игнатикова диетолог-терапевт Во время завтрака их необходимо комбинировать с источником белка: яйцо пашот, творог, запеченная куриная грудка. Также можно добавить свежую зелень и овощи. Это замедлит усвоение углеводов и даст долгое чувство сытости.

Небольшое изменение рецепта позволит получить от блинов максимальную пользу. Например, пшеничную муку высшего сорта стоит заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси. Также можно использовать как целые яйца – полноценный белок и холин, так и только белки, отметила диетолог.

Кроме того, она порекомендовала заменить цельное молоко (ради снижения калорийности и количества насыщенных жиров) на растительные аналоги: овсяное, миндальное, соевое без сахара. Также стоит обратить внимание и на сам процесс выпекания: для жарки нужно использовать сковороду с антипригарным покрытием и минимальное количество масла.

При этом полезнее готовить блюдо сразу после замешивания теста, а не хранить его несколько суток в холоде: в противном случае разрушится структура и окислятся витамины.





Елена Игнатикова диетолог-терапевт Готовые блины необходимо полностью остудить. Проложить между каждым пергамент, чтобы не слипались, а хранить в герметичном контейнере в холодильнике до 3 дней. Также можно заморозить блюдо, но не дольше, чем на месяц. Разогревать блины рекомендуется в тостере или духовке – микроволновка может сделать блюдо "резиновым".

Однако врач предупредила, что блины способны стать причиной недомогания у пациентов с аллергией на муку и молочные продукты. При непереносимости глютена или лактозы, а также при заболевании желудочно-кишечного тракта в стадии обострения нужно готовить альтернативные варианты. Тем, кто страдает сахарным диабетом и ожирением, от блинов лучше отказаться.