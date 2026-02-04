Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 февраля, 21:52

Происшествия

В ГД призвали проверить законность уголовного преследования актрисы Артамоновой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Законность уголовного преследования актрисы Анны Артамоновой необходимо проверить. Соответствующее обращение глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила генпрокурору Александру Гуцану, главе МВД Владимиру Колокольцеву и председателю СК Александру Бастрыкину.

Ранее Артамонова рассказала, что против нее завели уголовное дело из-за потасовки на парковке в Москве. С ее слов, между ней и тремя неизвестными произошла перепалка из-за парковки. Затем злоумышленники напали на ее сына и его друга. Одного из нападавших актриса задела ножом.

"Прошу <...> обеспечить рассмотрение данной ситуации с учетом всех обстоятельств, включая групповой характер нападения и наличие реальной угрозы жизни", – говорится в документе.

Депутат уточнила, что речь идет не о превышении пределов допустимого поведения, а о реализации права матери на защиту своего ребенка. Она считает, что такая реакция является естественной и генетически обусловленной формой поведения.

Лантратова добавила, что находится на связи с актрисой Яной Поплавской, блогером Юрием Подолякой и журналисткой Анастасией Кашеваровой.

"Общественники, депутаты, журналисты, блогеры – многие выступили в защиту актрисы. Также вижу, как активно поддерживают ее люди в соцсетях", – сказала парламентарий в беседе с РИА Новости.

На защиту Артамоновой также встал депутат ГД Сергей Миронов. Он обратил внимание, что актриса пыталась защитить сына, но силы сторон были неравны. Это, по его мнению, могло вынудить женщину схватиться за нож.

происшествиягород

