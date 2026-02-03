Житель подмосковного Можайска на спор отрезал знакомому палец секатором

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Можайский городской суд Подмосковья вынес приговор в отношении местного жителя, который на спор отрезал своему знакомому мизинец, а затем избил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выяснилось, что в августе 2025 года мужчины распивали алкоголь на даче. В какой-то момент между ними возник конфликт, но точную причину они не смогли вспомнить, так как находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе спора один из мужчин предложил знакомому отрезать ему палец садовым секатором.

В материалах дела говорится, что он "взял на слабо", утверждая, что оппонент не сможет этого сделать. Затем мужчина действительно взял секатор и отрезал знакомому палец, а следом убрал мизинец в морозилку. После этого он стал оказывать первую помощь, но потерпевший в шоке накинулся на него, из-за чего мужчина ударил пострадавшего по голове садовым инструментом.

Мужчина доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи выявили у него не только травматическую ампутацию мизинца на левой кисти, но и ушиб головного мозга. Все это осложнялось развитием шока. Таким образом, мужчине был причинен тяжкий вред, приживить отрезанный палец не удалось.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия"). Обвиняемый признал вину и раскаялся, а также компенсировал расходы на лечение. Потерпевший в ходе разбирательства заявил, что не держит зла на своего знакомого, и попросил не наказывать мужчину строго.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее учитель в Уфе избил школьника ремнем и связал ему руки. На видео, опубликованном в Сети, видно, как учитель труда одного из лицеев Демского района использовал неприемлемые методы воспитания в отношении ученика 7-го класса. Прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних и образовании, а также даст оценку действиям должностных лиц лицея и учителя.

